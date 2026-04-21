Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Diebstahl auf Friedhof - Zeugenhinweise erbeten

Höringen, Wackenbornerhof (Donnersbergkreis) (ots)

Wie gestern der Polizei Rockenhausen bekannt wurde, kam es auch auf dem Friedhof Wackenbornerhof zu einem Diebstahl von Grabschmuck aus Metall.

Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Vogeltränke aus Bronze. Die Tat wurde erst jetzt festgestellt. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht bekannt, dürfte sich aber in den vergangenen Wochen ereignet haben. Demnach ist ein Tatzusammenhang mit Diebstählen auf dem Friedhof in Gehrweiler (Pressemeldung der Polizei Rockenhausen vom 13.04.2026) nicht auszuschließen.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Störung der Totenruhe. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de |dsi

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