Polizei Düsseldorf

POL-D: Straßenraub in Stadtmitte - Unbekannter überfällt Senior und flüchtet mit Bargeld - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Straßenraub in Stadtmitte - Unbekannter überfällt Senior und flüchtet mit Bargeld - Zeugen gesucht

Mittwoch, 13. Mai 2026, 19:30 Uhr

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei sucht nach Zeugen eines Raubes von vergangenem Mittwochabend in Stadtmitte. Ein Unbekannter hatte einen Senior auf der Straße überfallen und eine höhere Summe Bargeld entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Mann auf der Bismarckstraße unterwegs, als ihn ein Unbekannter auf Arabisch ansprach, ihn unvermittelt packte und auf die Straße schubste. Im weiteren Verlauf entwendete der Täter mehrere Tausend Euro aus der Hosentasche des Opfers, während er dem Senior drohte. Anschließend ergriff er mitsamt der Beute die Flucht.

Der Täter ist 1,60 Meter groß und etwa 40 Jahre alt. Er hat kurze dunkle Haare.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 entgegen.

kyn

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