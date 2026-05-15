Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Autoaufbrecher auf frischer Tat festgenommen - Festnahme und Sicherstellung von Beute

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Donnerstag, 14. Mai 2026, 18:40 Uhr

Quasi auf frischer Tat nahmen Zivilfahnder am frühen Dienstagabend einen Mann fest. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, zuvor mehrere Diebstähle aus geparkten Pkw begangen zu haben, indem er Fahrzeugscheiben einschlug.

Der polizeibekannte 42-Jährige erregte die Aufmerksamkeit der Zivilfahnder des Einsatztrupps der Polizeiinspektion Mitte auf der Huschbergerstraße als er ständig, in sehr auffälliger Weise, die Umgebung sondierte. Aus vorangegangen Einsätzen war den Einsatzteams bekannt, dass der Mann mit Vorliebe Fahrzeuge in Tiefgaragen ins Visier nimmt und aufbricht.

Wenig später sollte sich der Verdacht bestätigen: Der 42-Jährige stellte sein Fahrrad vor einer Tiefgarage ab, in welcher er dann zügig verschwand. Kurz darauf tauchte er wieder auf, stieg auf sein Fahrrad um gezielt zu einem weiteren Parkhaus auf der Charlottenstraße zu fahren.

Parallel überprüfte ein weiteres Team die zuvor betretene Tiefgarage und stellte dort ein aufgebrochenes Fahrzeug fest.

Obendrein versuchte der Mann dann noch, mit mutmaßlich entwendeten EC-Karten an Zigaretten- und Snackautomaten Ware zu erlangen. Kurz darauf wurde der Mann von Streifenteams angehalten und kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte mögliches Diebesgut sowie diverses Einbruchswerkzeug. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der serbische Staatsbürger im Alter von 42 Jahren soll nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 15 dauern an.

(frz)

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