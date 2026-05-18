Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Trio schlägt Scheibe einer Bahn an Haltestelle Schicks ein und flüchtet - Zeugen gesucht

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Krefeld (ots)

Am Freitag (15. Mai 2026) gegen 23:50 Uhr wurde eine Streifenbesatzung zur Halltestelle Schicks auf der St. Töniser Straße in Höhe der Hausnummer 286 gerufen. Ein Bahnfahrer gab an, dass drei Männer eine rechte Scheibe der Bahn (041 in Fahrtrichtung Krefeld Fischeln) beschädigt hätten. Als er aus dem Fahrerhaus heraustrat, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Er beschrieb die Männer als 18 bis 20 Jahre als und circa 1,65 Meter groß. Einer trug eine helle Jacke, der andere eine blaue Adidas-Jacke und blaue Jeans. Der dritte Mann war komplett schwarz gekleidet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 in Verbindung zu setzen. (152)

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