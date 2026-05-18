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POL-KR: Trio schlägt Scheibe einer Bahn an Haltestelle Schicks ein und flüchtet - Zeugen gesucht

POL-KR: Trio schlägt Scheibe einer Bahn an Haltestelle Schicks ein und flüchtet - Zeugen gesucht
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Krefeld (ots)

Am Freitag (15. Mai 2026) gegen 23:50 Uhr wurde eine Streifenbesatzung zur Halltestelle Schicks auf der St. Töniser Straße in Höhe der Hausnummer 286 gerufen. Ein Bahnfahrer gab an, dass drei Männer eine rechte Scheibe der Bahn (041 in Fahrtrichtung Krefeld Fischeln) beschädigt hätten. Als er aus dem Fahrerhaus heraustrat, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Er beschrieb die Männer als 18 bis 20 Jahre als und circa 1,65 Meter groß. Einer trug eine helle Jacke, der andere eine blaue Adidas-Jacke und blaue Jeans. Der dritte Mann war komplett schwarz gekleidet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 in Verbindung zu setzen. (152)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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