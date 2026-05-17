Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - A 52 Richtung Essen - 42-Jähriger versucht vor Verkehrskontrolle zu flüchten - Festnahme - Alkoholtest positiv - keine Fahrerlaubnis - Kennzeichen gestohlen -Auto nicht zugelassen

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Düsseldorf (ots)

Samstag, 16. Mai 2026, 06:42 Uhr

Einsatzteams der Autobahnpolizeiwache Mülheim kontrollierten gestern in den frühen Morgenstunden im Bereich des Nördlichen Zubringers/Vogelsanger Weg an der A 52 den Verkehr. Der Fahrer eines Opels mit Wuppertaler Kennzeichen wollte sich offenkundig nicht kontrollieren lassen und versuchte vergeblich zu flüchten. Ein aufmerksamer Zeuge unterstützte dabei die Beamten.

Die Kontrollteams bewiesen den richtigen "Riecher", als sie den Mann zur Kontrolle anhalten wollten. Dieser ignorierte augenscheinlich deren Anhaltezeichen und flüchtete auf die A 52 in Richtung Essen. An der Anschlussstelle Düsseldorf-Rath versuchte der flüchtige Fahrer die Autobahn zu verlassen, verlor jedoch im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte dort in den angrenzenden Grünstreifen. Der unverletzte 42-Jährige flüchtete von dort weiter zu Fuß von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Unfall, nahm mit seinem Pkw sofort die Verfolgung des Flüchtigen auf und verständigte dabei die Leitstelle der Polizei Düsseldorf. Schlussendlich konnten die Einsatzteams den 42-Jährigen Deutschen an der Straßenbahnhaltestelle "Dome/Am Hülserhof" stellen und vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Obendrein zeigte ein Atemalkoholtest einen positiven Wert. Die Kennzeichen des Opels waren nicht zugelassen und zudem als gestohlen ausgeschrieben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Opel Astra durch das zuständige Straßenverkehrsamt zudem "Außer Betrieb" gesetzt worden war. Letztendlich brachte ein Einsatzteam den Tatverdächtigen zu einer Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort entlassen. Sein Pkw musste mittels eines Krans aus dem Grünstreifen geborgen werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des "bunten Straußes" an möglichen Verkehrsvergehen durch den 42-Jährigen dauern an.

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