Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Trio auf frischer Tat erwischt - Zivilfahnder nehmen Fahrraddiebe fest - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 17. Mai 2026, 01:35 Uhr

Zivilfahnder der Polizei Düsseldorf nahmen in der Nacht zu Montag drei Tatverdächtige fest, die zuvor mehrere Fahrräder entwendet hatten.

Bereits auf der Karolingerstraße waren die Beamten des Einsatztrupps PRIOS auf das diebische Trio aufmerksam geworden, weil sie wiederholt in geparkte Fahrzeuge hineinspähten und dabei auffällig ihre Umgebung beobachteten.

Wenig später richteten die Drei dann ihren Fokus auf die Fahrradständer im Kreuzungsbereich Karolingerstraße / Robert-Luther-Straße, um dann in der Suitbertusstraße zwei Fahrräder zu entwenden.

Mit Hilfe eines Unterstützungsteams sollten die Männer angehalten werden. Dem wollten sich die Drei durch Flucht vergeblich entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnten sie überwältigt und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Trios fanden die Einsatzkräfte weiteres mutmaßliches Diebesgut sowie Aufbruchswerkzeug.

Die rumänischen Staatsbürger im Alter von 23, 25 und 30 Jahren wurden nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Aufgrund fehlender Haftgründe mussten die Drei entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

(frz)

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