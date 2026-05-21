POL-D: Stadtmitte - Verkehrsunfall zwischen Motorroller und Pkw - Mann schwer verletzt
Düsseldorf (ots)
Donnerstag, 21. Mai 2026, 00:30 Uhr
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Stadtmitte so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen bog ein 35-jähriger Duisburger mit seinem Pkw von der Jägerhofstraße nach links auf die Hofgartenstraße ab. Dabei stieß er mit einem 55-Jährigen aus Düsseldorf zusammen, der mit seinem Motorroller von der Maximilian-Weyhe-Allee gekommen war und geradeaus auf die Jägerhofstraße fahren wollte.
Durch die Kollision wurde der 55-jährige Motorrollerfahrer auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und schwer verletzt; er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
(heu)
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