POL-RT: Küchenbrand in Nürtingen-Zizishausen

Zu einem Küchenbrand mussten die Einsatzkräfte am Dienstagmittag in die Panoramastraße in Zizishausen ausrücken. Gegen 13 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Zweifamilienhauses Brandgeruch aus einer Einliegerwohnung und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen nach war ein Holzbrett auf einer versehentlich eingeschalteten Herdplatte in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich im Anschluss auf das Mobiliar in der Küche aus. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte aber ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Die weiteren Räume wurden lediglich durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (ms)

