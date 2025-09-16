Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leichnam in Koffer in Filderstadt aufgefunden - Soko Trolley bittet um Hinweise zum Koffer - Fall bei Aktenzeichen XY...ungelöst - Belohnung ausgelobt

Bild-Infos

Download

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 29.08.2025 / 09.29 und 14.19 Uhr sowie 02.09.2025/14 Uhr

Im Fall des Ende August in Bonlanden in einem Koffer aufgefundenen Leichnams laufen die Ermittlungen der Soko Trolley weiterhin auf Hochtouren. Mittlerweile gingen bei den Ermittlern über 100 Hinweise ein, die bislang jedoch nicht zur Aufklärung der Todesumstände der 40 Jahre alten Frau aus Stuttgart führten.

Mit der Veröffentlichung eines Vergleichsbildes des Koffers, in dem der Leichnam gefunden wurde, erhoffen sich die Beamten weitere Hinweise zur Klärung des Falls. Es handelt sich um einen beigefarbenen Rollkoffer der Marke "Juicy Couture" in einer Größe von 70 x 46 x 25 cm.

Die Ermittler stellen hierzu folgende Fragen:

- Wer kennt einen solchen Koffer?

- Wem ist in der Zeit zwischen dem 22. Juli und dem 28. August etwas Verdächtiges oder eine Person mit Koffer in dem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand von Bonlanden aufgefallen?

Der Fall wird auch in der Sendung Aktenzeichen XY...ungelöst am 17. September 2025 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Ein Ermittler der Soko Trolley wird bei Rudi Cerne im Studio zu Gast sein und am Hinweistelefon Anrufe entgegennehmen.

Von Seiten der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für die Aufklärung einer Straftat ausgelobt. Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von strafbaren Handlungen gehört. Über die Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden.

Die Sonderkommision nimmt weiterhin Hinweise unter Telefon 0711/3990-660 (rund um die Uhr) entgegen. Die Sonderkommission ist auch per E-Mail unter esslingen.kd.soko-hinweis@polizei.bwl.de zu erreichen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell