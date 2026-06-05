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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Feuerwehreinsatz - Rauchentwicklung aus Keller eines Hauses

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 10.00 Uhr, wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Keller eines Hauses im Ahornweg mitgeteilt. Die Bewohner befänden sich nicht mehr im Haus. Vor Ort konnte im Kellerraum festgestellt werden, dass mutmaßlich ein Wechselrichter einer Photovoltaikanlage durchgeschmort war, was zur Rauchentwicklung führte. Es kam zu keinem offenen Feuer. Die Anlage wurde von einem Fachhandwerker vom Netz genommen. Es wurde niemand verletzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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