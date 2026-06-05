POL-FR: Wehr: Feuerwehreinsatz - Rauchentwicklung aus Keller eines Hauses
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 10.00 Uhr, wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Keller eines Hauses im Ahornweg mitgeteilt. Die Bewohner befänden sich nicht mehr im Haus. Vor Ort konnte im Kellerraum festgestellt werden, dass mutmaßlich ein Wechselrichter einer Photovoltaikanlage durchgeschmort war, was zur Rauchentwicklung führte. Es kam zu keinem offenen Feuer. Die Anlage wurde von einem Fachhandwerker vom Netz genommen. Es wurde niemand verletzt.
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