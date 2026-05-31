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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Mit 2,78 Promille unterwegs - Unfallflucht nach Kollision mit Straßenschild

Zweibrücken (ots)

Am frühen Abend des 30.05.2026 wurde der Polizei gegen 18:03 Uhr ein auffällig fahrender Pkw gemeldet. Zeugen teilten mit, dass der Fahrer im Bereich des Bubenhauser Kreisels ein Straßenschild touchiert und anschließend die Unfallörtlichkeit verlassen habe, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zudem sei die Fahrweise des Mannes deutlich auffällig gewesen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der betreffende Pkw kurze Zeit später auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Bubenhausen festgestellt werden. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten den Fahrer neben seinem Fahrzeug an. Der Mann wirkte erheblich alkoholisiert und zeigte einen schwankenden Gang. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 18:14 Uhr einen Wert von 2,78 Promille. Anschließend wurde dem Beschuldigten die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt auf der Dienststelle eröffnet. Der Führerschein des Mannes sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht sowie Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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