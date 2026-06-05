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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Eiscafé

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.00 und 03.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür auf, um in die Räumlichkeiten eines Eiscafés am Berliner Platz zu gelangen. Aus dem Eiscafé wurde Bargeld entwendet. Zudem versuchte die unbekannte Täterschaft zunächst ein Fenster und eine weitere Tür aufzuhebeln, was nicht gelang. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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