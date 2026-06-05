Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Eiscafé

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.00 und 03.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür auf, um in die Räumlichkeiten eines Eiscafés am Berliner Platz zu gelangen. Aus dem Eiscafé wurde Bargeld entwendet. Zudem versuchte die unbekannte Täterschaft zunächst ein Fenster und eine weitere Tür aufzuhebeln, was nicht gelang. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

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