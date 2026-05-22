Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pedelec aus Fahrradkeller entwendet

Weimar/Weimarer Land (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec aus einem Fahrradkeller in der Paul-Klee-Straße in Weimar. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrrad in dem hausinternen Kellerbereich an einem Fahrradständer angeschlossen. Dennoch gelang es den Tätern, das Zweirad unbemerkt zu entwenden. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Diamant im Wert von etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades oder zu verdächtigen Personen werden von der Polizei Weimar entgegengenommen (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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