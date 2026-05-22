LPI-J: Unbekannte entwenden Bier und Versicherungskennzeichen

Jena (ots) - Am Donnerstagabend kam es im Bereich "In den Zinsäckern" in Jena zu einem Zwischenfall zwischen zwei Hunden. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ ein Hundehalter sein Tier frei herumlaufen. In der Folge griff der Hund einen anderen Hund an und biss diesen im Bereich des Kopfes. Der Halter des angegriffenen Hundes versuchte, die Tiere voneinander zu trennen und wurde dabei selbst von dem angreifenden Hund ins Bein gebissen. Die Polizei hat Ermittlungen zum ...

mehr