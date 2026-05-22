LPI-J: Unbekannte entwenden Bier und Versicherungskennzeichen
Saale-Holzland (ots)
In Laasdorf kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Diebstahl aus einem Grundstücksschuppen. Nach bisherigen Erkenntnissen überstieg ein bislang unbekannter Täter ein etwa einen Meter hohes Gartentor und gelangte so auf das Grundstück. Anschließend betrat der Unbekannte einen unverschlossenen Mehrzweckschuppen und entwendete daraus zwei Flaschen Bier sowie ein Versicherungskennzeichen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell