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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit Verkehrsinsel

Saale-Holzland (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei ein Trümmerfeld auf der B7 zwischen Rodigast und Bürgel gemeldet. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die L2307 in Richtung B7. Im Bereich der Kreuzung nahe Nausnitz kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Vorwegweiser auf einer Verkehrsinsel. Das Verkehrszeichen wurde hierbei erheblich beschädigt. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die möglicherweise von einem Citroën stammen. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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