Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Jena (ots)

In der Friedrich-Körner-Straße in Jena wurde in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein Pkw entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 08:10 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem grauen Toyota Corolla, Baujahr 2020, und entfernten sich anschließend mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der entstandene Beuteschaden wird auf etwa 19.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen verfügte das Fahrzeug über ein sogenanntes Keyless-Go-System. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedrich-Körner-Straße wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden.

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