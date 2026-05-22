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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeieinsatz im Jobcenter

Jena (ots)

Am Donnerstagmittag kam es im Bereich des Jobcenters in der Stadtrodaer Straße in Jena zu einem Polizeieinsatz. Ein 37-jähriger Mann war dort zunächst verbal aggressiv gegenüber Mitarbeitern und eingesetzten Polizeibeamten aufgetreten und hatte Bedrohungen ausgesprochen. Im weiteren Verlauf sollte der Mann aus dem Gebäude begleitet werden. Während der Fahrt mit einem Fahrstuhl griff der 37-Jährige plötzlich die eingesetzten Beamten körperlich an und schlug unvermittelt mit den Fäusten in deren Richtung. Der Mann musste anschließend unter erheblichem Widerstand fixiert werden. Hierbei kamen Handfesseln zum Einsatz. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Im Anschluss erfolgte die Unterbringung in einem Krankenhaus. Die Beamten blieben unverletzt. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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