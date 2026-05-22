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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hund beißt Hund und Halter

Jena (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Bereich "In den Zinsäckern" in Jena zu einem Zwischenfall zwischen zwei Hunden. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ ein Hundehalter sein Tier frei herumlaufen. In der Folge griff der Hund einen anderen Hund an und biss diesen im Bereich des Kopfes. Der Halter des angegriffenen Hundes versuchte, die Tiere voneinander zu trennen und wurde dabei selbst von dem angreifenden Hund ins Bein gebissen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Angaben zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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