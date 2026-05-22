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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlader gestohlen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein gestohlener Radlader beschäftigt derzeit die Polizei in Weimar. Unbekannte Täter drangen zwischen dem 9. und 20. Mai auf ein umzäuntes Lagergelände in der Humboldtstraße ein und entwendeten dort einen Schwenklader vom Typ Atlas 75S im Wert von rund 35.000 Euro. Um das schwere Arbeitsgerät vom Gelände zu bekommen, beschädigten die Täter sogar einen Zaun und fuhren offenbar direkt hindurch. Zurück blieb ein Sachschaden am Zaun - vom Radlader selbst fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge, ungewöhnliche Transportvorgänge oder andere Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weimar zu melden (03643 882 -0, kps.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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