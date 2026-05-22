LPI-J: Alkoholisierter Transporterfahrer gestoppt
Saale-Holzland (ots)
Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Dorfstraße in Lehesten einen Mercedes Vito. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zunächst einen Wert von 1,02 Promille. Eine anschließende beweissichere Atemalkoholmessung bestätigte den Verstoß mit einem Wert von 0,46 mg/l. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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