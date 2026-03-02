PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahlserie aus Kraftfahrzeugen

Kempenich, Spessart, Oberdürenbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 01.03.2026 auf Montag, den 02.03.2026 kam es in den Ortslagen Kempenich, Spessart und Oberdürenbach sowie deren Ortsteilen zu einer Serie von Diebstählen aus geparkten Kraftfahrzeugen. Hierbei wurden durch die Täter unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und deliktstypisch nach Diebesgut durchsucht. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der die Polizeiinspektion Adenau zu melden. Ferner rät die Polizei dazu, Fahrzeuge nicht unverschlossen abzustellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Bleser, PK
Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:04

    POL-PDMY: Wohnungseinbrüche in Kempenich - Polizei bittet um Hinweise

    Kempenich (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 28.02.2026, bis Sonntag, 01.03.2026, kam es in Kempenich zu zwei Wohnungseinbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zutritt zu den Wohnobjekten und entwendeten Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Mayen hat die ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 16:41

    POL-PDMY: Tödlicher Verkehrsunfall bei Adenau

    Adenau (ots) - Am 01.03.2026 ereignete sich um 14:10 Uhr auf der L 92 zwischen Adenau und Herschbroich ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 22-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge stürzte er, kollidierte mit der Schutzplanke und fiel eine Böschung hinunter. Er erlag noch an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren