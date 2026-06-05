POL-FR: Wutöschingen/Horheim: Brand auf Balkon in der Eichbergstraße - eine Leichtverletzte
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 04.06.2026, gegen 22.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Balkonbrand in die Eichbergstraße nach Horheim gerufen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits durch einen Nachbarn gelöscht worden. Gebrannt hatten die Sitzpolster einer Sitzgarnitur. Ursächlich für den Brand könnte ein technischer Defekt eines Netzkabels gewesen sein. Bei der Brandbekämpfung zog sich die 28-jährige Bewohnerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.
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