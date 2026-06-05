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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen/Horheim: Brand auf Balkon in der Eichbergstraße - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.06.2026, gegen 22.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Balkonbrand in die Eichbergstraße nach Horheim gerufen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits durch einen Nachbarn gelöscht worden. Gebrannt hatten die Sitzpolster einer Sitzgarnitur. Ursächlich für den Brand könnte ein technischer Defekt eines Netzkabels gewesen sein. Bei der Brandbekämpfung zog sich die 28-jährige Bewohnerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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