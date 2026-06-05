POL-FR: Maulburg: E-Mountainbike aus Tiefgarage entwendet
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 03.06.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 15.20 Uhr bis 17.20 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein E-Mountainbike aus einer Tiefgarage. Das E-Mountainbike der Marke Hepha stand verschlossen in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Scheinbergstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro.
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