POL-FR: Lörrach: Auf Autobahn verliert Anhänger ein Rad - zwei weitere Fahrzeuge beschädigt
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 22.30 Uhr, verlor ein Pkw-Anhänger während der Fahrt auf der Autobahn ein komplettes Rad, welches auf der Fahrbahn zum Liegen kam.
Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit einem Anhänger die Autobahn A 98 von Weil am Rhein kommend in Richtung Rheinfelden, als der Anhänger auf der Wiesentalbrücke das linke Rad von der Achse verlor. Der 54-Jährige bemerkte dies und hielt mit seinem Gespann auf dem Standstreifen an. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer erkannte das auf dem rechten Fahrstreifen liegendes Rad zu spät und überfuhr dieses. Dadurch wurde ein Reifen am Pkw des 30-Jährigen beschädigt und er hielt ebenfalls auf dem Standstreifen an. Eine nachfolgende 37-jährige Pkw-Fahrerin überfuhr wohl eine verlorene Radmutter und diese beschädigte ebenfalls einen Reifen an ihrem Pkw. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.500 Euro. Der Pkw des 30-Jährigen sowie der Anhänger mussten abgeschleppt werden.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell