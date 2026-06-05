Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auf Autobahn verliert Anhänger ein Rad - zwei weitere Fahrzeuge beschädigt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 22.30 Uhr, verlor ein Pkw-Anhänger während der Fahrt auf der Autobahn ein komplettes Rad, welches auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit einem Anhänger die Autobahn A 98 von Weil am Rhein kommend in Richtung Rheinfelden, als der Anhänger auf der Wiesentalbrücke das linke Rad von der Achse verlor. Der 54-Jährige bemerkte dies und hielt mit seinem Gespann auf dem Standstreifen an. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer erkannte das auf dem rechten Fahrstreifen liegendes Rad zu spät und überfuhr dieses. Dadurch wurde ein Reifen am Pkw des 30-Jährigen beschädigt und er hielt ebenfalls auf dem Standstreifen an. Eine nachfolgende 37-jährige Pkw-Fahrerin überfuhr wohl eine verlorene Radmutter und diese beschädigte ebenfalls einen Reifen an ihrem Pkw. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.500 Euro. Der Pkw des 30-Jährigen sowie der Anhänger mussten abgeschleppt werden.

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