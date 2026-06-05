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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Fußgänger bei Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am heutigen Morgen, 05.06.2026, gegen 08:00 Uhr, kam es auf dem Fuß- und Radweg, der die Alte Bundesstraße mit der Hansjakobstraße verbindet, zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Fußgänger.

Der 27-jährige Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zog sich einen Bänderriss sowie eine leichte Gehirnerschütterung zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich unmittelbar nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Angaben des Geschädigten handelte es sich vermutlich um einen schwarzen E-Scooter, welcher in Richtung Hansjakobstraße geflüchtet sei.

Hinweise zum Kennzeichen oder zum Fahrer liegen bislang nicht vor. Derzeit steht auch nicht zweifelsfrei fest, ob es sich um einen Fahrer oder eine Fahrerin gehandelt hat.

Der Polizeiposten Gundelfingen (Tel.: 0761-5036590) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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