POL-PDTR: Fahrzeuganhänger entwendet
Heimbach / Nahe (ots)
Im Zeitraum vom Sonntag, 17.05.2026 auf Montag, 18.05.2026 wurde ein auf einem Wiesengelände abgestellter Fahrzeuganhänger nahe dem Bahngelände Heimbach / Nahe entwendet. Es handelt sich hierbei um einen Fahrzeuganhänger bis 3500 kg der Marke Williams. Der Fahrzeuganhänger war mit einem amtlichen Kennzeichen des Zulassungsbezirke Friedberg / Hessen versehen. Die Polizei Baumholder bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, welche zum Auffinden des Anhängers dienen unter der Telefonnummer 06783-9910.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertus- Strasse 1
55774 Baumholder
Tel. 06783-9910
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