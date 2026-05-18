Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeuganhänger entwendet

Heimbach / Nahe (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, 17.05.2026 auf Montag, 18.05.2026 wurde ein auf einem Wiesengelände abgestellter Fahrzeuganhänger nahe dem Bahngelände Heimbach / Nahe entwendet. Es handelt sich hierbei um einen Fahrzeuganhänger bis 3500 kg der Marke Williams. Der Fahrzeuganhänger war mit einem amtlichen Kennzeichen des Zulassungsbezirke Friedberg / Hessen versehen. Die Polizei Baumholder bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, welche zum Auffinden des Anhängers dienen unter der Telefonnummer 06783-9910.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell