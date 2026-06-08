Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Diebstahl von hochwertigen Pedelecs - zwei Tatverdächtige in Haft | Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Freiburg (ots)

Die Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 38-jährigen Mann sowie einen 42-jährigen Mann wegen des Verdachts, gemeinsam mehrere Diebstähle von hochwertigen Pedelecs begangen zu haben.

Nachdem das Amtsgericht Lörrach einen Durchsuchungsbeschluss sowie zwei Haftbefehle erlassen hatte, wurden am Donnerstag, den 28.05.2026, eine Wohnung und ein Lagerraum durchsucht. In der Wohnung erfolgte die Festnahme der beiden Tatverdächtigen. Bei den Durchsuchungen wurden Gegenstände sichergestellt, die als Beweismittel in Betracht kommen.

Die Tatverdächtigen befinden sich seit dem 28.05.2026 in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen dauern an. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum Vorliegen einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

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