Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Ermittlungen nach Brand vor Mehrfamilienhaus in Richen

Groß-Umstadt (ots)

Nach einem Brand im Walter-Trautmann-Weg am frühen Mittwochmorgen (27.5.) ermittelt die Polizei und fahndet nach bislang noch unbekannten Tatverdächtigen.

Gegen 5 Uhr alarmierten Zeugen über den Notruf die Polizei und meldeten einen lauten Knall sowie ein Feuer vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Richen. Durch die Flammen und die Druckwelle wurde unter anderem die Haustür des Gebäudes beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die alarmierte Feuerwehr konnte die letzten Flammen schnell löschen. Laut Zeugenaussagen sollen zwei bislang unbekannte Männer anschließend vom Tatort weggerannt und mit einem Fahrzeug weggefahren sein. Die Personen werden als groß und schlank beschrieben. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein.

Die Ermittlungen werden gemeinsam mit dem Hessischen Landeskriminalamt geführt.

Zeugen, denen die Tatverdächtigen oder das Fahrzeug im Tatzeitraum aufgefallen sind und die nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei zu melden.

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