Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Am Dienstag (26.05.) ereignete sich in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:23 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Europa-Allee in Bensheim. Ein weißer Mercedes GLK wurde hierbei erheblich im Bereich der linken Seite beschädigt. Bisher haben sich keine Hinweise auf den Unfallverursacher ergeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 / 8468 - 0 in Verbindung zu setzten.

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