Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an und in der Barbarakapelle

Sankt Johann (ots)

Im Zeitraum um den 02.11.2025 kam es an und in der Barbarakapelle in der Bürresheimer Straße in Sankt Johann zu einer Gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Es entstanden Schäden durch Kerzenwachs und Feuer. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen und Beobachtungen zum geschilderten Sachverhalt an die Polizeiinspektion Mayen, Tel. 02651-8010, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

