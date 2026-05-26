Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Schlossgrabenfest

Polizei zieht Bilanz

Darmstadt (ots)

Die Polizei zieht nach Abschluss des Schlossgrabenfests (21. - 24.5.) eine grundsätzlich positive Bilanz des Einsatzgeschehens. Trotz des hohen Besucheraufkommens sowie der sommerlichen Temperaturen verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht insgesamt weitgehend störungsfrei.

Das Aufkommen an Straftaten bewegte sich im üblichen Rahmen vergleichbarer Großveranstaltungen. Die Polizei registrierte unter anderem einzelne Diebstähle sowie vereinzelte Körperverletzungsdelikte.

Am Sonntag (24.5.) erhielten die Einsatzkräfte zeitversetzt Kenntnis von einem Vorfall, der sich gegen 21 Uhr vor der Hauptbühne am Karolinenplatz ereignet haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen zwei unbekannte Täter den Hitlergruß gezeigt und rechtsradikale Parolen gerufen haben. Die Tat wurde durch mehrere Zeugen beobachtet und teils auch gefilmt. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Zudem wurde am Sonntagabend ein 50-Jähriger vorläufig festgenommen, nachdem er gegen 23 Uhr vor der Hauptbühne einen pyrotechnischen Gegenstand entzündet haben soll. Der Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Zur fortlaufenden Bewertung der Lage und Steuerung der Besucherströme setzte die Polizei unter anderem eine Drohne ein. Hierdurch konnten in enger Abstimmung mit dem Veranstalter Ansammlungen frühzeitig erkannt und Maßnahmen gezielt angepasst werden.

So wurde zum Beispiel am Sonntagabend im Bereich des Residenzschlosses ein weiterer Ausgang geöffnet, um den Besucherinnen und Besuchern eine zusätzliche Möglichkeit zum Verlassen des Geländes zu ermöglichen.

Im Verlauf des Festivals kam es erwartungsgemäß zu einzelnen medizinischen Hilfeleistungen, insbesondere aufgrund der sommerlichen Hitze. Mehrere Besucherinnen und Besucher klagten unter anderem über Kreislaufprobleme oder Erschöpfungserscheinungen und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Während des Festbetriebes kam es zu leichten Beeinträchtigungen des Verkehrs.

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