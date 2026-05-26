Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitagabend (22.5.), gegen 17.15 Uhr, und Samstagmorgen (23.5.), gegen 11.00 Uhr, kam es in der Stresemannstraße sowie der Kirnberger Straße zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter die Fahrzeuge im Bereich der Frontscheibe sowie in einem Fall an der Fahrzeugseite.

Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06151/969-41210 zu melden.

Berichterstatter: POK Hahn (2. Polizeirevier)

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