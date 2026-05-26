PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitagabend (22.5.), gegen 17.15 Uhr, und Samstagmorgen (23.5.), gegen 11.00 Uhr, kam es in der Stresemannstraße sowie der Kirnberger Straße zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter die Fahrzeuge im Bereich der Frontscheibe sowie in einem Fall an der Fahrzeugseite.

Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06151/969-41210 zu melden.

Berichterstatter: POK Hahn (2. Polizeirevier)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 13:41

    POL-DA: Viernheim: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus/Zwei Bewohner vorsorglich im Krankenhaus

    Viernheim (ots) - Kurz vor 10.30 Uhr am Dienstagvormittag (26.05.) wurde der Rettungsleitstelle der Brand in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße gemeldet. Zwei der Hausbewohner, die über das verrauchte Treppenhaus das Gebäude verließen und Rauchgas einatmeten, kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die betroffene ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:15

    POL-DA: Darmstadt: Seniorin von drei Unbekannten bestohlen / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter schafften es, eine 84-jährige Seniorin um ihr Hab und Gut zu bringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Kriminellen gegen 15 Uhr zur Wohnung der Seniorin. Unter dem Vorwand den Schlüssel eines Nachbarn gefunden zu haben und seine Telefonnummer zu benötigen, verschafften sie sich so Zutritt in die Wohnung. ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 12:54

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Wohnung / Kripo ermittelt

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Montag (25.5.) zwischen 13.30 und 16.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Liebigstraße ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang ins Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob die Unbekannten bei ihrer Tat etwas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren