Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Seniorin von drei Unbekannten bestohlen

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter schafften es, eine 84-jährige Seniorin um ihr Hab und Gut zu bringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Kriminellen gegen 15 Uhr zur Wohnung der Seniorin. Unter dem Vorwand den Schlüssel eines Nachbarn gefunden zu haben und seine Telefonnummer zu benötigen, verschafften sie sich so Zutritt in die Wohnung. In einem unbeobachteten Moment erbeutete einer der Täter Bargeld sowie Schmuck. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Einer der Täter soll circa 25 Jahre alt und schlanker Statur sein. Er soll dunkles, lockiges Haar getragen haben und mit einem hellblauen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Eine Komplizin soll circa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein und eine Brille sowie blonde Haare getragen haben. Sie soll mit einer langen Hose, einem T-Shirt und einem weiteren Top über dem T-Shirt bekleidet gewesen sein. Ihre Kleidung war insgesamt hell und weiß. Über den dritten Täter ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts Weiteres bekannt und bedarf weiterer Ermittlungen.

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Traubenweg gemacht?

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

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