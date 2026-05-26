Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Schwarzes Motorrad (DA-L 165) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

In der Nacht von Montag (25.5.) auf Dienstag (26.5.) zwischen 22 und 5 Uhr haben Diebe ein in der Sterngasse abgestelltes mattschwarzes Motorrad gestohlen. Das motorisierte Zweirad vom Hersteller Yamaha, Modell: 5AJ, hat das amtliche Kennzeichen DA-L 165 und war zuvor auf einem Parkplatz abgestellt.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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