Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Polizei will Motorroller-Fahrer stoppen/ 21-jähriger gibt Gas

Trebur (ots)

Einen Rollerfahrer wollten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Montagabend (25.05.), gegen 23.00 Uhr, in der Bischofsheimer Straße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Sein Sozius trug keinen Helm. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab stattdessen Gas und flüchtete.

Der 21 Jahre alte Rollerfahrer und sein Sozius konnten im Rahmen der Fahndung anschließend unter der Anschrift der Eigentümerin des Motorrollers angetroffen werden. Weitere Fluchtversuche konnten dann von der Polizei unterbunden werden. Der 21-Jährige verfügte über keine Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis. Zudem fanden die Polizisten bei ihm insgesamt über 100 Gramm Haschisch. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den jungen Mann erwarten nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.

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