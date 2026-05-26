Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Seniorin von drei Kriminellen abgelenkt und bestohlen

Lampertheim (ots)

Unter dem Vorwand, sie solle ihm etwas auf seinem Mobiltelefon erklären, lenkte ein Krimineller am Freitagabend (22.05.), gegen 17.15 Uhr, eine Seniorin in der Waldstraße in Hüttenfeld ab. Während der Unbekannte die Aufmerksamkeit der Frau auf sich lenkte, betrat ein Begleiter des Mannes über die Terrasse das Haus der Frau und entwendete dort Geld, eine Bankkarte und Schmuck. Anschließend flüchteten die Diebe mit der Beute in einem Fahrzeug, das von einem dritten an der Tat beteiligten Mann gefahren wurde.

Der Unbekannte, der die Seniorin vor dem Haus ablenkte, war circa 1,75 Meter groß, schlank und hatte kurzes, lichtes Haar. Der Mann hatte einen ausländischem Akzent und gab an, Spanisch zu sprechen. Über seine Kleidung ist aktuell nichts bekannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

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