POL-DA: Lampertheim: Zwei Rüttelplatten im Visier Krimineller
Lampertheim (ots)
Auf zwei Rüttelplatten hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (22.05.) und Samstagabend (23.05.) auf einer Baustelle an der Landesstraße 3110 abgesehen. Die Täter brachen zuvor einen dortigen Baucontainer auf, in dem die Geräte gelagert wurden. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Diebe mit der Beute, für deren Abtransport wohl ein Fahrzeug genutzt wurde, in unbekannte Richtung.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206/9440-0 beim Kommissariat 42 der Polizei in Lampertheim zu melden.
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