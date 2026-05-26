PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zwei Rüttelplatten im Visier Krimineller

Lampertheim (ots)

Auf zwei Rüttelplatten hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (22.05.) und Samstagabend (23.05.) auf einer Baustelle an der Landesstraße 3110 abgesehen. Die Täter brachen zuvor einen dortigen Baucontainer auf, in dem die Geräte gelagert wurden. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Diebe mit der Beute, für deren Abtransport wohl ein Fahrzeug genutzt wurde, in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206/9440-0 beim Kommissariat 42 der Polizei in Lampertheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 10:38

    POL-DA: Messel: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

    Messel (ots) - Der Brand in einem Schützenverein hat am Samstagnachmittag (23.5.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 12.15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über ein Feuer in der Straße "Außerhalb" informiert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig im Bereich eines Geschossfangs lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge verursachte der unachtsame Umgang mit einem ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 10:19

    POL-DA: Viernheim: Autoscheibe eingeschlagen/Einkaufstasche im Visier

    Viernheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitagmittag (22.05.) und Samstagmorgen (23.05.) warfen Unbekannte mit einem Stein die Scheibe eines grünen Suzuki ein, der "An der Oberlück" abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie zunächst eine Einkaufstasche, ließen die Tasche aber schlussendlich am Tatort zurück, ohne Beute zu machen. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren