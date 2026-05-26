Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autoscheibe eingeschlagen/Einkaufstasche im Visier

Viernheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag (22.05.) und Samstagmorgen (23.05.) warfen Unbekannte mit einem Stein die Scheibe eines grünen Suzuki ein, der "An der Oberlück" abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie zunächst eine Einkaufstasche, ließen die Tasche aber schlussendlich am Tatort zurück, ohne Beute zu machen.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell