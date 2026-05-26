Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Trike aus Garage gestohlen

Erbach (ots)

Ein schwarzes Trike der Marke Bombardier "Can-Am Spyder" wurde in der Beethovenstraße aus einer Garage gestohlen. Den Diebstahl bemerkte der Besitzer am Samstagmorgen (23.05.) gegen 9.00 Uhr. Die Tat könnte allerdings auch schon einige Tage zurückliegen. An dem Trike war das amtliche Kennzeichen ERB-F 255 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Wer Hinweise zu dem Verbleib des Trikes geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell