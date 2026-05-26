Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Autobahnpolizei kontrolliert Gurtpflicht/Sechs Kinder nicht gesichert

Bischofsheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (24.05.) kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen in der Anschlussstelle der A 60, den aus Richtung Wiesbaden kommenden Straßenverkehr.

Im Laufe der Kontrolle wurden unter anderem drei Autos gestoppt, in denen insgesamt sechs Kinder im Alter von einem bis zu 12 Jahren ohne erforderlichen Kindersitz und auch ohne Sicherheitsgurt von den Eltern befördert wurden. In einem Fall wurde auf der vollbesetzen Rückbank versucht, das Kind im Fußraum zu verstecken. Die Polizei untersagte in allen drei Fällen an Ort und Stelle die Weiterfahrt. Die Eltern wurden jeweils aufgefordert, zunächst Kindersitze zur organisieren. Zudem wurden entsprechende Bußgeldverfahren gegen die Verantwortlichen eingeleitet.

Weiterhin stellten die Ordnungshüter einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einen Wagenlenker ohne gültige Fahrerlaubnis fest. Die Polizei erstattete Anzeigen.

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