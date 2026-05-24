Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Catering-Anhänger/ Zeugenhinweise erbeten

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Zeitraum von Mittwochmorgen (20.05.) bis Sonntagvormittag (24.05.) kam es auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Okrifteler Straße in Mörfelden-Walldorf zu einem Einbruch in einen Catering-Anhänger. Nach ersten Ermittlungen brachen bisher unbekannte Täter den Anhänger auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Dort montierten sie mehrere Teile hochwertiger Küchengeräte ab und entwendeten auch dort gelagertes Gastronomiezubehör. Neben dem hohen Sachschaden, der durch den gewaltsamen Einstieg entstand, entstand dem 39-jährigen Eigentümer des Gastronomiewagens ein noch höherer Wertschaden durch die entwendeten Geräte. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen in dieser Sache und die Polizeistation Mörfelden-Walldorf bittet um Hinweise unter 06105-40060. gefertigt: Tekin, Polizeioberkommissar

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