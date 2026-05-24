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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schwerer Verkehrsunfall bei Pfungstadt

Pfungstadt (ots)

Am Mittag des 24.05.2026 ereignete sich gegen 12.10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L3303 zwischen Pfungstadt und Griesheim. Im Rahmen des Unfallgeschehens kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen einem 41jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Pfungstadt und einer 39jährigen Autofahrerin, die in Richtung Griesheim gefahren war. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Mannheim verbracht werden. Die Landstraße war zeitweise voll gesperrt. Neben Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr kam ein Sachverständiger zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zu diesem Zeitpunkt an.

Berichterstatter: Gräsel, PHK (PvD des Polizeipräsidiums Südhessen)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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