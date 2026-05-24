PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Rüsselsheim (ots)

Vier Leichtverletzte und etwa 10.000EUR Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Freitagabend (22.05.) auf der L3040 in Höhe Königstädten. Ein 20-jähriger Rüsselsheimer kam mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die L3040 war aufgrund der Bergungsarbeiten vorübergehend voll gesperrt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Pst. Rüsselsheim unter der 06142-696-595 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
1. Dienstgruppenleiter

Telefon: 06142-696 595
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 20:51

    POL-DVS: Darmstädter Kreuz, Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Darmstadt (ots) - Am Samstag, den 23.05.2026, kurz nach 15 Uhr - kam es am Darmstädter Kreuz auf der A5/A67 in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein schwarzer Audi Kombi mit Darmstädter Kennzeichen befand sich auf dem zweiten Fahrstreifen und streifte beim Vorbeifahren einen schwarzen BMW, welcher auf der 3. Fahrspur fuhr. Der ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 00:14

    POL-GG: Kelsterbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Kelsterbach (ots) - Am Freitag (22.05.) zwischen 21.30 und 22.45 Uhr beschädigte ein weißer Fiat beim Rangieren einen blauen Audi, der in der Frankfurter Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 2.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Der Verkehrsunfall wurde offenbar durch einen Zeugen beobachtet, welcher einen Hinweiszettel an ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 14:29

    POL-DA: Lampertheim: Auto auf Parkplatz aufgebrochen

    Lampertheim (ots) - Unbekannte hatten es am Freitagvormittag (22.05.) auf ein Auto auf dem Parkplatz "Waldesruh" im Bereich der Boveristraße abgesehen. Bemerkt wurde die Tat gegen 10.30 Uhr. Die Kriminellen schlugen eine Scheibe des VW ein und durchsuchten anschließend einen im Innenraum abgelegten Rucksack. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Personen an dem Fahrzeug bemerkt haben, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren