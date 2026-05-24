Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Rüsselsheim (ots)

Vier Leichtverletzte und etwa 10.000EUR Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Freitagabend (22.05.) auf der L3040 in Höhe Königstädten. Ein 20-jähriger Rüsselsheimer kam mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die L3040 war aufgrund der Bergungsarbeiten vorübergehend voll gesperrt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Pst. Rüsselsheim unter der 06142-696-595 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell