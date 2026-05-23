Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Darmstädter Kreuz, Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kurz nach 15 Uhr - kam es am Darmstädter Kreuz auf der A5/A67 in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein schwarzer Audi Kombi mit Darmstädter Kennzeichen befand sich auf dem zweiten Fahrstreifen und streifte beim Vorbeifahren einen schwarzen BMW, welcher auf der 3. Fahrspur fuhr. Der Audi setzte im Anschluss seine Fahrt über die A5 in Fahrtrichtung Süden fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der BMW musste verkehrsbedingt weiter die A67 befahren, am BMW entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, welche weiterführende Hinweise zu dem flüchtigen Audi geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Südhessen unter Tel.: 06151-87560 - oder der Polizeistation Pfungstadt (aufnehmende Dienststelle) unter Tel.: 06157-95090 in Verbindung zu setzen.

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