PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Darmstädter Kreuz, Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kurz nach 15 Uhr - kam es am Darmstädter Kreuz auf der A5/A67 in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein schwarzer Audi Kombi mit Darmstädter Kennzeichen befand sich auf dem zweiten Fahrstreifen und streifte beim Vorbeifahren einen schwarzen BMW, welcher auf der 3. Fahrspur fuhr. Der Audi setzte im Anschluss seine Fahrt über die A5 in Fahrtrichtung Süden fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der BMW musste verkehrsbedingt weiter die A67 befahren, am BMW entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, welche weiterführende Hinweise zu dem flüchtigen Audi geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Südhessen unter Tel.: 06151-87560 - oder der Polizeistation Pfungstadt (aufnehmende Dienststelle) unter Tel.: 06157-95090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste
Polizeiautobahnstation Südhessen
Pupinweg 1
64295 Darmstadt
Berichterstatter: Krieg, POK, Polizeistation Pfungstadt
Landzettel, PHK, Polizeiautobahnstation Südhessen
Telefon: 06151 / 8756-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 00:14

    POL-GG: Kelsterbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Kelsterbach (ots) - Am Freitag (22.05.) zwischen 21.30 und 22.45 Uhr beschädigte ein weißer Fiat beim Rangieren einen blauen Audi, der in der Frankfurter Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 2.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Der Verkehrsunfall wurde offenbar durch einen Zeugen beobachtet, welcher einen Hinweiszettel an ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 14:29

    POL-DA: Lampertheim: Auto auf Parkplatz aufgebrochen

    Lampertheim (ots) - Unbekannte hatten es am Freitagvormittag (22.05.) auf ein Auto auf dem Parkplatz "Waldesruh" im Bereich der Boveristraße abgesehen. Bemerkt wurde die Tat gegen 10.30 Uhr. Die Kriminellen schlugen eine Scheibe des VW ein und durchsuchten anschließend einen im Innenraum abgelegten Rucksack. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Personen an dem Fahrzeug bemerkt haben, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren