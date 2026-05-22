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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Auto auf Parkplatz aufgebrochen

Lampertheim (ots)

Unbekannte hatten es am Freitagvormittag (22.05.) auf ein Auto auf dem Parkplatz "Waldesruh" im Bereich der Boveristraße abgesehen. Bemerkt wurde die Tat gegen 10.30 Uhr. Die Kriminellen schlugen eine Scheibe des VW ein und durchsuchten anschließend einen im Innenraum abgelegten Rucksack. Gestohlen wurde nichts.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Personen an dem Fahrzeug bemerkt haben, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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