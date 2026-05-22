Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Absteinach/Ober-Abtsteinach: Fahrzeugbrand in Tiefgarage/Polizei vermutet technischen Defekt an E-Auto

Abtsteinach (ots)

Am Donnerstagabend (21.05.) riefen zwei brennende Fahrzeuge in der Löhrbacher Straße Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Gegen 18.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass in einer Tiefgarage zwei Fahrzeuge in Brand geraten sein sollen. Durch durch die starke Hitze - und Rauchentwicklung wurden zudem auch dort verlegte Rohre, Lampen und die Motoreinheit des Garagentors in Mitleidenschaft gezogen. Weitere in der Tiefgarage abgestellte Fahrzeuge waren mit Ruß bedeckt. Inwieweit an diesen Autos ebenfalls Schäden entstanden sind, ist noch unklar.

Als Ursache des Brandes gehen die Ermittlerinnen und Ermittler derzeit von einem technischen Defekt an einem E-Auto aus, der sich anschließend auch auf einen daneben geparkten Wagen ausbreitete. Der insgesamt entstandene Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Heppenheim übernommen.

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