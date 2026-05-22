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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Snackautomat aufgebrochen
Wer hat etwas gesehen?

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle brachen nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Mittwochabend (20.5.), 20 Uhr, und Donnerstagmorgen (21.5.), 8 Uhr, einen Snackautomaten in der Margarete-Steiff-Straße auf. Die Unbekannten öffneten gewaltsam den Automaten und entwendeten die darin enthaltene Geldkassette samt Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Dieburg unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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