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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Regenbogenfahne am Rathaus heruntergerissen und angezündet

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag (19.05.) rissen Unbekannte eine vor dem Rathaus in der Westendstraße gehisste Regenbogenfahne vom Mast. Die Fahne wurde später angebrannt in einem Mülleimer entdeckt. Zudem wurde in der Zeit zwischen Montagmorgen (18.05.) und Donnerstagnachmittag (21.05.) an einer mit Graffiti bemalten Wand in der Okrifteler Straße eine dort abgebildete Regenbogenfahne mit schwarzer Farbe übermalt. Die Polizei prüft aktuell einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Anwohner oder Passanten, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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