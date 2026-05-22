Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Motorrad aus Garage gestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine schwarze Yamaha RE 40 wurde in der Albrecht-Dürer-Straße aus einer Garage gestohlen. Den Diebstahl bemerkte der Besitzer am Donnerstagnachmittag (21.05.) gegen 15.00 Uhr. An dem Kleinkraftrad waren das amtliche Kennzeichen GG-R 130 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Wer Hinweise zu dem Verbleib des Motorrades geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0 in Verbindung setzen.

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