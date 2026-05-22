POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Motorrad aus Garage gestohlen
Ginsheim-Gustavsburg (ots)
Eine schwarze Yamaha RE 40 wurde in der Albrecht-Dürer-Straße aus einer Garage gestohlen. Den Diebstahl bemerkte der Besitzer am Donnerstagnachmittag (21.05.) gegen 15.00 Uhr. An dem Kleinkraftrad waren das amtliche Kennzeichen GG-R 130 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.
Wer Hinweise zu dem Verbleib des Motorrades geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0 in Verbindung setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell