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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrrad von Lieferdienst entwendet
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Die kurzzeitige Abwesenheit des Fahrers eines Lieferdienstes nutzte ein Krimineller am Mittwochabend (20.5.) in der Neckarstraße, um Beute zu machen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 22 Uhr das Rad, während der Fahrer eine Essenslieferung zustellte. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige samt Rad unerkannt.

Der Täter soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein und längere Haare haben. Zudem sei er zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen.

Das Darmstädter Kriminalkommissariat 43 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06151/969-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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